В библиотеке отметили столетнюю годовщину возвращения Москве статуса столицы

Москву. Читатели Шолоховской библиотеки проехали из Петербурга

Интересная и познавательная тематическая программа прошла в Центральной библиотеке №70 им. М. А. Шолохова в пятницу, 16 марта.

Мы привыкли к тому, что наш город — столица. Но так было не всегда. В 1712 году Петр I перенес столицу в свое детище — Санкт-Петербург. Москва вновь стала столицей 12 марта 198 года, хотя и делится своим статусом с Санкт-Петербургом, «культурной столицей».

На встрече гости библиотеки узнали о прошлом и настоящем Москвы, о том, какой была первопрестольная в начале прошлого столетия. Рассказали им об изменениях, которые внесла реконструкция в облик нашего города. А также совершили виртуальное путешествие из Петербурга в Москву.