В ЮВАО изменится схема движения

Движение на участке 11-й ул. Текстильщиков с 9 апреля будет осуществляться в сторону Волжского бульвара

«Новая схема движения будет введена на участке одной из улиц Юго-Восточного округа. С 9 апреля 2018 г. направление движения на участке односторонней 11-й ул. Текстильщиков будет изменено. Движение будет осуществляться в направлении от д. 8 в сторону Волжского бульвара», — говорится в сообщении. На участке 11-й ул. Текстильщиков изменится схема движения, сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД). Уточняется, что изменение направления движения позволит исключить транзитный проезд по этому участку, который создает неудобства жителям близлежащих домов. На подъездах к участку изменений будут установлены информационные щиты. ЦОДД просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.