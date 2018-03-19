Ещё
В ЮВАО изменится схема движения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Движение на участке 11-й ул. Текстильщиков с 9 апреля будет осуществляться в сторону Волжского бульвара 

Агентство «Москва» 10 часов назад
Фото: ТАСС
На участке 11-й ул. Текстильщиков изменится схема движения, сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).
«Новая схема движения будет введена на участке одной из улиц Юго-Восточного округа. С 9 апреля 2018 г. направление движения на участке односторонней 11-й ул. Текстильщиков будет изменено. Движение будет осуществляться в направлении от д. 8 в сторону Волжского бульвара», — говорится в сообщении.
Уточняется, что изменение направления движения позволит исключить транзитный проезд по этому участку, который создает неудобства жителям близлежащих домов. На подъездах к участку изменений будут установлены информационные щиты.
ЦОДД просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Агентство «Москва»: последние новости
Более 6 тыс. человек в Москве призовут на военную службу в весеннюю кампанию Мосгорнаследие: В центре столицы завершилась реставрация «Дома Ростовых» У станций метро «Выхино» и «Кузьминки» в час пик 24-30 марта пассажирам будут раздавать горячий чай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина486
«Газпром» простился с Южным газовым коридором6
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
«Перестаньте нас оскорблять»164
Германия нашла замену российскому газу556
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение