Ещё
Новые рабочие места появятся в Троицком и Новомосковском административных округах в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новые рабочие места появятся в Троицком и Новомосковском административных округах в 2018 году 

Администрация поселения Вороновское 10 часов назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив Число рабочих мест в Троицком и Новомосковском административных округах до конца 2018 года вырастет до 200 тысяч. Об этом 19 марта сообщили на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что в ТиНАО в 2018 году создадут порядка десяти тысяч вакансий.
Он добавил, что число рабочих мест в сфере строительства за пять лет увеличилось с 2,3 тысячи до 23,6 тысячи. Для этого в Новой Москве построили десятки объектов общей площадью более трех миллионов квадратных метров.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
Владимир Жидкин: С начала 2018 года введено в эксплуатацию 58 тысяч квадратов индивидуального жилья Директора столичных школ поучаствуют в прямом эфире Московского образовательного телеканала Новые рабочие места появятся в Троицком и Новомосковском административных округах в 2018 году
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина486
«Газпром» простился с Южным газовым коридором6
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
«Перестаньте нас оскорблять»164
Германия нашла замену российскому газу556
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение