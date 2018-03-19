Новые рабочие места появятся в Троицком и Новомосковском административных округах в 2018 году

Фото: архив Число рабочих мест в Троицком и Новомосковском административных округах до конца 2018 года вырастет до 200 тысяч. Об этом 19 марта сообщили на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что в ТиНАО в 2018 году создадут порядка десяти тысяч вакансий.

Он добавил, что число рабочих мест в сфере строительства за пять лет увеличилось с 2,3 тысячи до 23,6 тысячи. Для этого в Новой Москве построили десятки объектов общей площадью более трех миллионов квадратных метров.