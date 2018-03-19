Чем отличаются станционные берега от островов

Перед архитекторами и строителями первой очереди метрополитена стояло множество задач. В чем они заключались и как их решали, рассказывает «Вечерка».

После решения о строительстве метро первый вопрос возник незамедлительно — какие станции проектировать: с островной платформой или береговой?

Поскольку собственного опыта строительства у московских мастеров не было, рассматривались различные варианты, уже существующие в зарубежных метрополитенах. Так, в Европе и США преобладающий тип платформы — береговой. Это значит, что пассажиры стоят по бокам станции, а пути проложены в центре.

В столичном метрополитене перед архитекторами изначально стояла цель сделать станции настоящими подземными дворцами, а береговой тип платформы этого не позволял. Зато островной тип стал отличным решением для осуществления грандиозного проекта по художественному оформлению станций.

— Главное преимущество островной платформы — расположение входов и выходов на одном уровне с платформами и легкость ориентирования для пассажиров. Правда, есть и недостатки — например, столкновение людских потоков, следующих в разных направлениях, — рассказал историк инженерии Сергей Морозовский.

На сегодняшний день станции с островными платформами по-прежнему остаются преобладающим типом в столичном метро.