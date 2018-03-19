Ещё
Чем отличаются станционные берега от островов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чем отличаются станционные берега от островов 

Вечерняя Москва 11 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Перед архитекторами и строителями первой очереди метрополитена стояло множество задач. В чем они заключались и как их решали, рассказывает «Вечерка».
После решения о строительстве метро первый вопрос возник незамедлительно — какие станции проектировать: с островной платформой или береговой?
Поскольку собственного опыта строительства у московских мастеров не было, рассматривались различные варианты, уже существующие в зарубежных метрополитенах. Так, в Европе и США преобладающий тип платформы — береговой. Это значит, что пассажиры стоят по бокам станции, а пути проложены в центре.
В столичном метрополитене перед архитекторами изначально стояла цель сделать станции настоящими подземными дворцами, а береговой тип платформы этого не позволял. Зато островной тип стал отличным решением для осуществления грандиозного проекта по художественному оформлению станций.
— Главное преимущество островной платформы — расположение входов и выходов на одном уровне с платформами и легкость ориентирования для пассажиров. Правда, есть и недостатки — например, столкновение людских потоков, следующих в разных направлениях, — рассказал историк инженерии Сергей Морозовский.
На сегодняшний день станции с островными платформами по-прежнему остаются преобладающим типом в столичном метро.
Вечерняя Москва: последние новости
Управы меняют формат общения с жителями Москва вошла в пятерку самых фотографируемых городов мира Завершена реставрация служебного корпуса «дома Ростовых» в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина486
«Газпром» простился с Южным газовым коридором6
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
«Перестаньте нас оскорблять»164
Германия нашла замену российскому газу556
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение