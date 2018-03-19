Станция «Окружная» салатовой линии метро готовится к открытию

Готовность станции «Окружная» — 95 процентов. Все технические работы полностью завершены. Сейчас заканчивают отделку, устанавливают навигацию и отмывают станцию от ремонтной пыли, передает «ТВ Центр».

Световая разметка вместо привычной линии из гранита будет указывать пассажирам безопасное расстояние до края платформы. Окружная сделана по последнему слову техники и дизайна. Особое внимание уделили безопасности, противопожарной в том числе.

А еще здесь есть специальная комната для инвалидов, где в случае пожара маломобильный пассажир может укрыться. Ее двери не пропустят пламя, а вытяжки ликвидируют весь дым. Такие комнаты — новинка в московском метро, можно сказать пилотный проект. «Окружная» соответствует всем современным стандартам — мрамор на стенах, гранит на полу, грамотное освещение и бесшовные рельсы, по которым поезда будут ходить очень тихо.

Вместе с «Окружной» вот-вот закончат еще две станции салатовой ветки метро — «Селигерскую» и «Верхние Лихоборы». Откроются они в один день, специалисты прогнозируют здесь повышенный пассажиропоток — до 150 тысяч человек ежедневно. А потом, когда построят все запланированные с этими станциями транспортные узлы, — еще больше.

"Мы на Лианозове видим полноценный транспортно-пересадочный узел, потому что это будет связка Люблинско-Дмитровской линии с железной дорогой. А в районе Сервеного мы тоже на конечной станции пока проектируем и делаем проработку пересадочного узла, чтобы люди из области по Дмитровскому шоссе, не въезжая в город, могли доезжать и пересаживаться на метро", — сказал заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

На этой неделе здесь будут проходить комплексные испытания — специалисты должны убедиться, что нет никаких неполадок. Запуск нового участка линии обеспечит быстрый доступ к метро из Бескудниковского района, Западного и Восточного Дегунино и, по оценкам экспертов, поможет жителям экономить до 30 минут времени на поездках по городу.

Елизавета Родина, Юрий Тимошин, «ТВ Центр».