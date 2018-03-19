Ещё
Станция «Окружная» салатовой линии метро готовится к открытию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Станция «Окружная» салатовой линии метро готовится к открытию 

ТВ Центр 11 часов назад
Фото: ТВ Центр
Готовность станции «Окружная» — 95 процентов. Все технические работы полностью завершены. Сейчас заканчивают отделку, устанавливают навигацию и отмывают станцию от ремонтной пыли, передает «ТВ Центр».
Световая разметка вместо привычной линии из гранита будет указывать пассажирам безопасное расстояние до края платформы. Окружная сделана по последнему слову техники и дизайна. Особое внимание уделили безопасности, противопожарной в том числе.
А еще здесь есть специальная комната для инвалидов, где в случае пожара маломобильный пассажир может укрыться. Ее двери не пропустят пламя, а вытяжки ликвидируют весь дым. Такие комнаты — новинка в московском метро, можно сказать пилотный проект. «Окружная» соответствует всем современным стандартам — мрамор на стенах, гранит на полу, грамотное освещение и бесшовные рельсы, по которым поезда будут ходить очень тихо.
Вместе с «Окружной» вот-вот закончат еще две станции салатовой ветки метро — «Селигерскую» и «Верхние Лихоборы». Откроются они в один день, специалисты прогнозируют здесь повышенный пассажиропоток — до 150 тысяч человек ежедневно. А потом, когда построят все запланированные с этими станциями транспортные узлы, — еще больше.
"Мы на Лианозове видим полноценный транспортно-пересадочный узел, потому что это будет связка Люблинско-Дмитровской линии с железной дорогой. А в районе Сервеного мы тоже на конечной станции пока проектируем и делаем проработку пересадочного узла, чтобы люди из области по Дмитровскому шоссе, не въезжая в город, могли доезжать и пересаживаться на метро", — сказал заммэра Москвы Марат Хуснуллин.
На этой неделе здесь будут проходить комплексные испытания — специалисты должны убедиться, что нет никаких неполадок. Запуск нового участка линии обеспечит быстрый доступ к метро из Бескудниковского района, Западного и Восточного Дегунино и, по оценкам экспертов, поможет жителям экономить до 30 минут времени на поездках по городу.
Елизавета Родина, Юрий Тимошин, «ТВ Центр».
ТВ Центр: последние новости
На ВДНХ отреставрировали золотую звезду Центрального павильона В метро Москвы появятся плакаты с призывом уступать места беременным Загоревшийся в тоннеле автомобиль спровоцировал пробку в Москве
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина486
«Газпром» простился с Южным газовым коридором6
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
«Перестаньте нас оскорблять»164
Германия нашла замену российскому газу556
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение