В поездах метро появятся плакаты, призывающие уступать места беременным женщинам

Около трех тысяч плакатов с просьбой уступать места будущим мамам разместят в поездах метрополитена. Кроме того, на стойках «Живое общение» с сегодняшнего дня вновь начали раздавать бесплатные значки беременным женщинам «Спасибо, что уступили место будущей маме».

«Акция должна повысить уровень социальной ответственности горожан, а также показать, что всегда нужно быть вежливыми и внимательными по отношению друг к другу», — считает заместитель Мэра Москвы , руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

В феврале на стойках «Живое общение» за неделю раздали 600 значков. Поэтому было решено заказать еще одну партию (тысячу значков) и продлить акцию. На станции МЦК «Площадь Гагарина» тоже можно получить такой значок. Справку о беременности при получении предоставлять не нужно.