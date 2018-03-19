Концерт «Весна идет, весне дорогу!» состоится на Шарикоподшипниковской

Коллектив «Ретро со знаком качества» во вторник, 20 марта представит концерт «Весна идет, весне дорогу!» в ТЦСО «Южнопортовый» на Шарикоподшипниковской улице.

Как пояснила культурный организатор центра соцобслуживания Марина Кузнецова , концерт начнется в 13.30 по адресу: улица Шарикоподшипниковская улица, дом 40, станция метро «Дубровка». Вход свободный для всех желающих без возрастных ограничений и предварительной регистрации.

В программе — весенние мотивы, знакомые всем с юности песни о любви, весне. (ск)