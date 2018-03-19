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Старшее поколение столицы с энтузиазмом участвует в проектах по здоровью и активному долголетию
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Старшее поколение столицы с энтузиазмом участвует в проектах по здоровью и активному долголетию 

Префектура САО города Москвы 11 часов назад
Фото: Префектура САО города Москвы
ГУ ПФР№5 информирует граждан САО г. Москвы о работе Клуба здоровья и активного долголетия, созданного при Союзе пенсионеров России по Москве.
Недавно там прошло заседание, на котором обсуждались планы и задачи по совершенствованию работы с пенсионерами. В круг этих планов входят курсы по психологическому тренингу пожилых людей, занятия по спортивной ходьбе и доступному фитнесу, направленному на восстановление опорно-двигательной системы и поддержания физического здоровья.
Напомним, что Клуб здоровья и активного долголетия при Союзе пенсионеров Москвы давно пользуется популярностью среди москвичей. С 1 марта Клуб реализует пилотный проект по активному долголетию москвичей старшего возраста, объявленного Мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Сегодня пенсионеры столицы через центры социального обслуживания могут записаться в кружки, студии и группы по различным спортивным и культурным направлениям. Задачи, поставленные Мэром: вовлечь старшее поколение в среду активного социума, в спортивную и общественную жизнь столицы, увеличить продолжительность жизни — в настоящее время активно реализуются.
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