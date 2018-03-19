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В ТиНАО на окраине деревни нашли прирученную волчицу
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В ТиНАО на окраине деревни нашли прирученную волчицу 

Москва меняется 11 часов назад
Фото: Москва меняется
Житель деревни Клёново в Новой Москве обнаружил прирученную волчицу на окраине своего населенного пункта. Об этом
сообщает
портал Мэра Москвы.
«Животное осмотрели сотрудники центра реабилитации диких животных Департамента природопользования Москвы. По мнению специалистов, волчицу содержали в нормальных условиях, она не выглядит истощенной и голодной. На первый взгляд проблем со здоровьем у животного нет. Животное отправили на передержку в центр», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это уже не первый случай обнаружения диких животных в Новой Москве. В феврале этого года в деревне Марьино
обнаружили
двух маленьких медвежат.
Фото © mos.ru
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
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