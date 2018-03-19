В ТиНАО на окраине деревни нашли прирученную волчицу

Житель деревни Клёново в Новой Москве обнаружил прирученную волчицу на окраине своего населенного пункта. Об этом

сообщает

портал Мэра Москвы.

«Животное осмотрели сотрудники центра реабилитации диких животных Департамента природопользования Москвы. По мнению специалистов, волчицу содержали в нормальных условиях, она не выглядит истощенной и голодной. На первый взгляд проблем со здоровьем у животного нет. Животное отправили на передержку в центр», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже не первый случай обнаружения диких животных в Новой Москве. В феврале этого года в деревне Марьино

обнаружили

двух маленьких медвежат.

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

Сообщение В ТиНАО на окраине деревни нашли прирученную волчицу появились сначала на Москва Меняется.