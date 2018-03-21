С. Собянин открыл Центр оперативного управления ГУВД Москвы

«Москва активно взаимодействует с министерством внутренних дел, с главным управлением внутренних дел по Москве. Вопросы безопасности столицы, безопасности москвичей является одним из приоритетов деятельности правительства Москвы . За последние годы мы возвели около 10 капитальных объектов. Это отделения внутренних дел, другие объекты. Около 170 объектов отремонтированы, приведены в порядок. Мы стараемся обновлять технику, технологии, информационные технологии ГУВД для того, что его работа была еще более эффективной», — сказал С. Собянин.

Мэр выразил благодарность работникам главного управления МВД России по Москве. «Действительно то, что в последние годы происходит, с точки зрения безопасности, не может не радовать. Преступность снижается. И в этом, конечно, большая заслуга правоохранителей», — сказал С. Собянин. В ходе посещения Центра мэр осмотрел общественную приемную, спортивный зал для сотрудников полиции, стрелковый тир.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, новый центр станет ситуационным центром в период проведения в столице чемпиона мира по футболу 2018 г.