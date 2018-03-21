С. Собянин открыл Центр оперативного управления ГУВД Москвы 

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр внутренних дел России Владимир Колокольцев открыли Центр оперативного управления ГУ МВД России по столице, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Москва активно взаимодействует с министерством внутренних дел, с главным управлением внутренних дел по Москве. Вопросы безопасности столицы, безопасности москвичей является одним из приоритетов деятельности правительства Москвы. За последние годы мы возвели около 10 капитальных объектов. Это отделения внутренних дел, другие объекты. Около 170 объектов отремонтированы, приведены в порядок. Мы стараемся обновлять технику, технологии, информационные технологии ГУВД для того, что его работа была еще более эффективной», — сказал С. Собянин.
Мэр выразил благодарность работникам главного управления МВД России по Москве. «Действительно то, что в последние годы происходит, с точки зрения безопасности, не может не радовать. Преступность снижается. И в этом, конечно, большая заслуга правоохранителей», — сказал С. Собянин. В ходе посещения Центра мэр осмотрел общественную приемную, спортивный зал для сотрудников полиции, стрелковый тир.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, новый центр станет ситуационным центром в период проведения в столице чемпиона мира по футболу 2018 г.