«Активные граждане» оценили преимущества бестурникетной системы проезда в наземном транспорте

Пользователи сервиса «Активный гражданин» положительно оценили перевод автобуса № 655 на бестурникетную систему оплаты проезда, пишет «Вечерняя Москва».

Подобный режим способствует более быстрой и удобной посадке, пассажиры без очередей заходят в транспорт. Горожане экономят в пути от 5 до 15 минут.

В голосовании приняли участие более 136 тысяч москвичей. Средняя оценка составила 4,7 балла из 5-ти возможных.

Маршрут № 655, связывающий район Капотня и станцию метро «Кузьминки», начал работать без турникетов с 1 февраля. На линии курсируют автобусы особо большого класса.

С начала года турникеты убрали на 77 наиболее востребованных автобусных маршрутах, а 17 марта на такой режим переведут ряд трамваев.