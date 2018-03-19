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«Активные граждане» оценили преимущества бестурникетной системы проезда в наземном транспорте
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«Активные граждане» оценили преимущества бестурникетной системы проезда в наземном транспорте 

Парламентская газета 11 часов назад
Фото: Парламентская газета
Пользователи сервиса «Активный гражданин» положительно оценили перевод автобуса № 655 на бестурникетную систему оплаты проезда, пишет «Вечерняя Москва».
Подобный режим способствует более быстрой и удобной посадке, пассажиры без очередей заходят в транспорт. Горожане экономят в пути от 5 до 15 минут.
В голосовании приняли участие более 136 тысяч москвичей. Средняя оценка составила 4,7 балла из 5-ти возможных.
Маршрут № 655, связывающий район Капотня и станцию метро «Кузьминки», начал работать без турникетов с 1 февраля. На линии курсируют автобусы особо большого класса.
С начала года турникеты убрали на 77 наиболее востребованных автобусных маршрутах, а 17 марта на такой режим переведут ряд трамваев.
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