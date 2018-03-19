С открытия БКЛ нагрузка на станцию метро «Полежавевская» снизилась на 7 процентов

Ввод в эксплуатацию первого участка кольца обеспечил горожан дополнительными транспортными пересадками и снизил загруженность других станций столичной подземки: «Динамо» — на 14 процентов, «Полежаевской» — на семь процентов. Кроме того, на 15 процентов снизилась нагрузка на станцию Московского центрального кольца «Шелепиха» и на 11 процентов — на «Хорошёво».

Максим Ликсутов. — Самой популярной станцией Большой кольцевой линии стал «Деловой центр». Пассажиропоток «ЦСКА» — второй по востребованности, тройку замыкает станция «Петровский парк». Затем идет «Шелепиха» и «Хорошёвская», — рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Замкнуть новое кольцо планируют в 2021–2022 годах. Большая кольцевая линия протянется на 69 километров, будет иметь 31 станцию и два электродепо. Таким образом, она может стать самой большой в мире, обогнав нынешнего чемпиона — вторую кольцевую линию пекинского метро (57 километров). (то)