Ещё
С открытия БКЛ нагрузка на станцию метро «Полежавевская» снизилась на 7 процентов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С открытия БКЛ нагрузка на станцию метро «Полежавевская» снизилась на 7 процентов 

Управа района Хорошевский города Москвы 12 часов назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Ввод в эксплуатацию первого участка кольца обеспечил горожан дополнительными транспортными пересадками и снизил загруженность других станций столичной подземки: «Динамо» — на 14 процентов, «Полежаевской» — на семь процентов. Кроме того, на 15 процентов снизилась нагрузка на станцию Московского центрального кольца «Шелепиха» и на 11 процентов — на «Хорошёво».
— Самой популярной станцией Большой кольцевой линии стал «Деловой центр». Пассажиропоток «ЦСКА» — второй по востребованности, тройку замыкает станция «Петровский парк». Затем идет «Шелепиха» и «Хорошёвская», — рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
Замкнуть новое кольцо планируют в 2021–2022 годах. Большая кольцевая линия протянется на 69 километров, будет иметь 31 станцию и два электродепо. Таким образом, она может стать самой большой в мире, обогнав нынешнего чемпиона — вторую кольцевую линию пекинского метро (57 километров). (то)
Управа района Хорошевский города Москвы: последние новости
Жилой комплекс на Викторенко планируют построить к началу 2020 года Обновленный подуличный переход на станции «Беговая» откроют в мае Новые социальные объекты появятся в Хорошевке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина486
«Газпром» простился с Южным газовым коридором6
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
«Перестаньте нас оскорблять»164
Германия нашла замену российскому газу556
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение