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Москвичи приобрели на фестивале «Мос/Еда!» 3,5 миллиона килограммов продуктов
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Москвичи приобрели на фестивале «Мос/Еда!» 3,5 миллиона килограммов продуктов 

Вечерняя Москва 11 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Всего на ярмарке были представлены более четырех миллионов килограмм продовольственных товаров.
За 17 и 18 марта жители столицы приобрели у продавцов фестиваля «Мос/Еда!» 3,4 миллиона килограммов продуктов.
В оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны» отметили, что ярмарочный фестиваль прошел в столице впервые. Жители каждого района города могли посетить специальные площадки.
— Товары на них привезли производители и фермеры более чем из 25 российских регионов. Всего за два дня было продано около 3,5 миллионов килограммов продуктов, — рассказали ТАСС в оргкомитете.
Ранее руководитель Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк заявил, что если москвичи полюбят двухдневный фестиваль, то он станет ежегодным.
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