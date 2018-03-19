Москвичи приобрели на фестивале «Мос/Еда!» 3,5 миллиона килограммов продуктов

Всего на ярмарке были представлены более четырех миллионов килограмм продовольственных товаров.

За 17 и 18 марта жители столицы приобрели у продавцов фестиваля «Мос/Еда!» 3,4 миллиона килограммов продуктов.

В оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны» отметили, что ярмарочный фестиваль прошел в столице впервые. Жители каждого района города могли посетить специальные площадки.

— Товары на них привезли производители и фермеры более чем из 25 российских регионов. Всего за два дня было продано около 3,5 миллионов килограммов продуктов, — рассказали ТАСС в оргкомитете.

Ранее руководитель Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк заявил, что если москвичи полюбят двухдневный фестиваль, то он станет ежегодным.

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