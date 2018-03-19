Поезда из Москвы оснастят новыми вагонами

Условия поездок для путешественников станут более комфортными.
Более 40 современных плацкартных вагонов войдут в состав поездов, курсирующих по направлению Москва-Владивосток.
Новые вагоны оснащены электронным пультом управления и контроля системами жизнеобеспечения с выводом данных на сенсорный дисплей, кондиционерами, душами и биотуалетами. Также в них установлены современные системы пожаротушения.
Вагоны снабжены электрическими розетками на 220 вольт и USB-портами, передает "Парламентская газета".