Поезда из Москвы оснастят новыми вагонами

Новые вагоны появятся в составах поездов Москва — Владивосток

Условия поездок для путешественников станут более комфортными.

Более 40 современных плацкартных вагонов войдут в состав поездов, курсирующих по направлению Москва-Владивосток.

Новые вагоны оснащены электронным пультом управления и контроля системами жизнеобеспечения с выводом данных на сенсорный дисплей, кондиционерами, душами и биотуалетами. Также в них установлены современные системы пожаротушения.