Москве обещают настоящую весну

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Признаки весны: когда в Москву придет настоящее тепло? 

BFM.RU 18 часов назад
Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Во вторник, 20 марта, в Москве потеплеет: днем ожидается от нуля до плюс двух градусов тепла. Синоптики напоминают, что наступило равноденствие: день больше, а значит, солнце лучше прогревают землю.
В среду еще теплее — до плюс четырех. Оттепель и осадки в столицу принесет циклон с Балтики. Правда, тепло будет недолгим — к выходным снова подморозит. Когда ждать настоящего потепления?
Анатолий Цыганков, заместитель начальника Ситуационного центра Росгидромета: «До следующих выходных ночные температуры будут все равно низкие — минус 7-10, до минус 13 по области. А снега много — 43 сантиметра по метеостанции ВДНХ, местами больше, поэтому снег добавляет отрицательную составляющую. Поэтому даже несмотря на то, что солнце днем немножко подогревает и день стал длинный, снега много, и холод пока не отступает. Этот холод в субботу-воскресенье сместился на юго-восток, но все равно температура днем пока ниже нормы. По долгосрочным прогнозам в начале апреля что-то выглядывает, может быть, на 30 марта — 1 апреля. Раньше тепла пока не видно».
Синоптики отмечают, что неделя закончится с отрицательной аномалией температуры. Столбик термометра будет держаться на уровне минус трех градусов, что примерно на пять градусов ниже средних многолетних значений.
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