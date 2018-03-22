В московском метро появились билеты «Единый» в честь открытия трёх новых станций

В Московском метрополитене появились билеты «Единый» в честь открытия трёх новых станций Люблинско-Дмитровской линии, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства. На проездных можно увидеть платформу, вход в вестибюль и линию метро. Также изображены названия — «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская».

Отмечается, что выпущено по 50 тыс. экземпляров каждого из трёх вариантов. Проездной рассчитан на две поездки.

Ранее Inforeactor сообщал, что в московском метро появятся плакаты с призывом уступать места беременным.