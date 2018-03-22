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В московском метро появились билеты «Единый» в честь открытия трёх новых станций
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В московском метро появились билеты «Единый» в честь открытия трёх новых станций 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В Московском метрополитене появились билеты «Единый» в честь открытия трёх новых станций Люблинско-Дмитровской линии, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства. На проездных можно увидеть платформу, вход в вестибюль и линию метро. Также изображены названия — «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская».
Отмечается, что выпущено по 50 тыс. экземпляров каждого из трёх вариантов. Проездной рассчитан на две поездки.
Ранее Inforeactor сообщал, что в московском метро появятся плакаты с призывом уступать места беременным.
RT на русском: последние новости
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