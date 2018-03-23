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Московский метрополитен временно закроет станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект»
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Московский метрополитен временно закроет станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» 

Rambler News Service 39 минут назад
Фото: MosDay.ru
Московский метрополитен закроет три станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии с 24 по 30 марта, сообщает департамент транспорта Москвы.
«В связи со строительством новой линии метро с 24 по 30 марта временно закрыты 3 станции. Для проезда между транспортно-пересадочными узлами, которые примыкают к этим станциям, будут курсировать автобусы большой вместимости», — говорится в сообщении.
Вдоль трасс компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области будет изменена организация дорожного движения, а также введены временные обособленные выделенные волосы.
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