Новые социальные объекты появятся в Хорошевке

В районе Хорошевский появятся новые социальные объекты: школа и детский сад. Об этом сообщил глава управы Дмитрий Филиппов.

— В районе ведется активное строительство жилья, но и новые социальные объекты также будут возводиться, — пояснил Филиппов. — Новая школа предусмотрена в проекте планировки микрорайона, ограниченного улицей Микояна, Чапаевским переулком и 3-й Песчаной улицей. В свою очередь в строящемся микрорайоне для военных на улице Полины Осипенко в проектной документации предусмотрена территория под строительство детского сада. Строить его будет город.

Глава управы также отметил, что сроки реализации проектов пока не известны. (то)