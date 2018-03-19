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Новые социальные объекты появятся в Хорошевке
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Новые социальные объекты появятся в Хорошевке 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В районе Хорошевский появятся новые социальные объекты: школа и детский сад. Об этом сообщил глава управы Дмитрий Филиппов.
— В районе ведется активное строительство жилья, но и новые социальные объекты также будут возводиться, — пояснил Филиппов. — Новая школа предусмотрена в проекте планировки микрорайона, ограниченного улицей Микояна, Чапаевским переулком и 3-й Песчаной улицей. В свою очередь в строящемся микрорайоне для военных на улице Полины Осипенко в проектной документации предусмотрена территория под строительство детского сада. Строить его будет город.
Глава управы также отметил, что сроки реализации проектов пока не известны. (то)
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