Коммунальные службы устраняют утечку теплоносителя на тепловой станции в Чертаново

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы, уточнив, что отключений потребителей не производилось.

«На районной тепловой станции «Чертаново» произошла утечка теплоносителя. Службы эксплуатации отреагировали оперативно и находятся на месте. Отключения потребителей не было», — сказал собеседник агентства.

По информации ПАО «Московская объединенная энергетическая компания», произведено переключение теплоносителя на резервную схему работы.