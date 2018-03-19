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Коммунальные службы устраняют утечку теплоносителя на тепловой станции в Чертаново
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Коммунальные службы устраняют утечку теплоносителя на тепловой станции в Чертаново 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы, уточнив, что отключений потребителей не производилось.
«На районной тепловой станции «Чертаново» произошла утечка теплоносителя. Службы эксплуатации отреагировали оперативно и находятся на месте. Отключения потребителей не было», — сказал собеседник агентства.
По информации ПАО «Московская объединенная энергетическая компания», произведено переключение теплоносителя на резервную схему работы.
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