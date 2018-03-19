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Движение на Варшавском шоссе в районе ул. Коктебельская осуществляется по одной полосе из-за ДТП
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Движение на Варшавском шоссе в районе ул. Коктебельская осуществляется по одной полосе из-за ДТП 

Агентство «Москва» 1 час назад
Движение на участке Варшавского шоссе перед ул. Коктебельская в сторону центра Москвы осуществляется на одной полосе из-за аварии. Об этом говорится в сообщении ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) в официальном аккаунте учреждения в Twitter.
«На Варшавском шоссе перед ул. Коктебельская авария. Движение в сторону центра (по направлению к МКАД) — по одной полосе. На месте работают оперативные службы. В ближайшее время движение восстановят», — говорится в сообщении.
Отмечается, что водителям следует объезжать участок через Северное Бутово.
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