Движение на Варшавском шоссе в районе ул. Коктебельская осуществляется по одной полосе из-за ДТП

Движение на участке Варшавского шоссе перед ул. Коктебельская в сторону центра Москвы осуществляется на одной полосе из-за аварии. Об этом говорится в сообщении ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) в официальном аккаунте учреждения в Twitter.

«На Варшавском шоссе перед ул. Коктебельская авария. Движение в сторону центра (по направлению к МКАД) — по одной полосе. На месте работают оперативные службы. В ближайшее время движение восстановят», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водителям следует объезжать участок через Северное Бутово.