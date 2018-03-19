Реновация добралась до севера и запада Москвы

Следующими переселенцами по программе реновации станут жители севера и запада российской столицы . Как отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин , въехать в квартиры новоселы смогут уже этой весной, передает «Интерфакс»

«Мы готовим график по переселению районов в рамках программы реновации. Жители уже переезжают в районе Измайлово, а далее будут районы в Западном и Северном округах», — отметил Хуснуллин.

По его словам, работа идет очень активно, конкретные адреса домов определяются. «Дальше будет Западный округ, у нас уже два дома готовы. Мы готовим еще ряд домов на севере. У нас расписан почти каждый месяц, какие дома будут переезжать», — рассказал Хуснуллин.

Он уточнил, что в течение года начнется переселение людей, живущий в районе станции метро «Селигерская», которая откроется в ближайшие дни. Еще одной локацией реновации станет Бескудниково — там уже завершается отделка в стартовых домах.

Реновация

Страшный сон или мечта

«Расселение по программе реновации — это живой процесс. Следующий переезд жителей может быть организован весной или летом, основываясь на желании людей. Мэр , Сергей Собянин, дал поручение, сделать практически во всех переселяемых домах рабочие штабы, чтобы максимально было удобно для жителей», — отметил Хуснуллин.

Напомним, что, согласно планам московских властей , в 2018 году в эксплуатацию введут около 30 домов по программе реновации, а за три года новое жилье получат 40 тысяч семей. Масштабную столичную программу утвердили 1 августа 2017 года. В ней участвуют 5175 объектов. В общей сложности будут расселены более 350 тысяч квартир, в которых проживают порядка миллиона москвичей. Уже утверждено 236 стартовых площадок для переселения жителей, из них 59 площадок — для переселенцев первой волны (2017–2019 годы).

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