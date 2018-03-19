Реновация добралась до севера и запада Москвы 

Следующими переселенцами по программе реновации станут жители севера и запада российской столицы. Как отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, въехать в квартиры новоселы смогут уже этой весной, передает «Интерфакс».
«Мы готовим график по переселению районов в рамках программы реновации. Жители уже переезжают в районе Измайлово, а далее будут районы в Западном и Северном округах», — отметил Хуснуллин.
По его словам, работа идет очень активно, конкретные адреса домов определяются. «Дальше будет Западный округ, у нас уже два дома готовы. Мы готовим еще ряд домов на севере. У нас расписан почти каждый месяц, какие дома будут переезжать», — рассказал Хуснуллин.
Он уточнил, что в течение года начнется переселение людей, живущий в районе станции метро «Селигерская», которая откроется в ближайшие дни. Еще одной локацией реновации станет Бескудниково — там уже завершается отделка в стартовых домах.
Реновация
Страшный сон или мечта
«Расселение по программе реновации — это живой процесс. Следующий переезд жителей может быть организован весной или летом, основываясь на желании людей. Мэр, Сергей Собянин, дал поручение, сделать практически во всех переселяемых домах рабочие штабы, чтобы максимально было удобно для жителей», — отметил Хуснуллин.
Напомним, что, согласно планам московских властей, в 2018 году в эксплуатацию введут около 30 домов по программе реновации, а за три года новое жилье получат 40 тысяч семей. Масштабную столичную программу утвердили 1 августа 2017 года. В ней участвуют 5175 объектов. В общей сложности будут расселены более 350 тысяч квартир, в которых проживают порядка миллиона москвичей. Уже утверждено 236 стартовых площадок для переселения жителей, из них 59 площадок — для переселенцев первой волны (2017–2019 годы).
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