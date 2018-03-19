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Семь трамвайных маршрутов в ЮВАО стали бестурникетными
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Семь трамвайных маршрутов в ЮВАО стали бестурникетными 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Бестурникетными в минувшую субботу стали семь трамвайных маршрутов, курсирующих в том числе и по улицам Юго-Восточного округа.
Это касается маршрутов трамваев: № 8 («Новоконная площадь — 3-я Владимирская улица»), № 12 («Проезд Энтузиастов — 2-я улица Машиностроения»), № 20 («Красноказарменная площадь — Курский вокзал»), № 24 («Новогиреево — Курский вокзал»), № 37 («Новогиреево — Каланчевская улица»), № 45 («Новоконная площадь — Сокольническая Застава»), № 50 («Проезд Энтузиастов — Каланчевская улица»).
Теперь пассажиры этих маршрутов смогут быстрее и комфортнее совершать посадку и высадку на остановочных пунктах, а в итоге и добираться до места назначения, так как время в пути сократится от пяти до 15 минут. Валидаторы размещены в салоне трамваев. При этом контролеры станут внимательнее следить за пассажирами трамваев на этих маршрутах, чтобы сократить количество безбилетников.
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