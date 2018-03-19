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У парка Горького появится новый вход
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Новый вход в парк Горького в Москве появится со стороны Ленинского проспект 

ТАСС 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Дополнительный вход в Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького в Москве появится со стороны Ленинского проспекта. Как сообщается в понедельник на сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы, в парке также построят пешеходную зону с навесом и откроют небольшую смотровую площадку.
"Новый вход расположится между Национальным исследовательским технологическим университетом "МИСиС" и Городской клинической больницей им. Н. И. Пирогова", — говорится в сообщении.
Сейчас на этом месте располагаются хозяйственные постройки и гаражи.
По данным комплекса, дополнительный вход облегчит доступ в парк и музей "Гараж", а также создаст новое общественное пространство. Территория будет состоять из четырех частей: уличной зоны, входной зоны, зоны крытого навеса и основной пешеходной зоны. Общая длина пешеходной зоны составит 200 метров, а закончится она спуском до уровня основной территории парка. "Перепад высоты на протяжении всей территории составит около 12 метров", — добавили в пресс-службе.
Одним из главных элементов нового пространства станет пергола — навес, который пройдет вдоль основного пешеходного маршрута.
"По замыслу архитекторов, пергола будет упираться в небольшую смотровую площадку, с которой откроется вид на парк и город", — говорится в сообщении. Проект в целом был поддержан членами художественного совета Москомархитектуры, однако некоторые его концепции требуют доработки, уточнили в столичном стройкомплексе.
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