У парка Горького появится новый вход

Новый вход в парк Горького в Москве появится со стороны Ленинского проспект

"Новый вход расположится между Национальным исследовательским технологическим университетом "МИСиС" и Городской клинической больницей им. Н. И. Пирогова", — говорится в сообщении. Дополнительный вход в Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького в Москве появится со стороны Ленинского проспекта. Как сообщается в понедельник на сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы, в парке также построят пешеходную зону с навесом и откроют небольшую смотровую площадку.

Сейчас на этом месте располагаются хозяйственные постройки и гаражи.

По данным комплекса, дополнительный вход облегчит доступ в парк и музей "Гараж", а также создаст новое общественное пространство. Территория будет состоять из четырех частей: уличной зоны, входной зоны, зоны крытого навеса и основной пешеходной зоны. Общая длина пешеходной зоны составит 200 метров, а закончится она спуском до уровня основной территории парка. "Перепад высоты на протяжении всей территории составит около 12 метров", — добавили в пресс-службе.

Одним из главных элементов нового пространства станет пергола — навес, который пройдет вдоль основного пешеходного маршрута.