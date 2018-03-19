Ещё
Художественный совет Москомархитектуры одобрил новый вход в парк им. Горького с Ленинского проспекта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Художественный совет Москомархитектуры одобрил новый вход в парк им. Горького с Ленинского проспекта 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
Художественный совет комитета по архитектуре и градостроительству Москвы одобрил новый вход в парк им. Горького со стороны Ленинского проспекта, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.
«Художественный совет Москомархитектуры рассмотрел концепцию нового входа в ЦПКИО им. Горького со стороны Ленинского проспекта. Он облегчит доступ в парк и музей «Гараж», создаст новое общественное пространство и решит ряд земельных вопросов. Новый вход, проект которого разработало бюро Wowhaus, расположится между НИТУ МИСиС и Городской клинической больницей им. Н. Пирогова. Он будет реализован в рамках программы «Моя улица». Членами Художественного совета Москомархитектуры была отмечена необходимость доработки концепции входных групп и спуска, который будет вести непосредственно в Парк им. Горького. В целом, проект был поддержан членами совета», — приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
Уточняется, что сейчас на месте будущего прохода находятся несколько гаражей и хозяйственных построек, не представляющих культурной ценности. Они принадлежат институту и больнице, а также находятся в федеральной собственности. Имущественные права и земельные вопросы будут урегулированы до начала реализации проекта. Проект предполагает размещение на территории прогулочного бульвара, пешеходной улицы, зоны крытого навеса и спуска на территорию парка и к музею «Гараж». Общая площадь проектирования — 1,2 га. Длина будущей пешеходной зоны составит более 200 м.
Так, одним из главных элементов нового пространства станет пергола, которая пройдет вдоль основного пешеходного маршрута. По замыслу архитекторов Wowhaus, она будет упираться в небольшую смотровую площадку, с которой будет открываться вид на парк и город. Заканчиваться новая пешеходная зона будет спуском до уровня основной территории парка. Перепад высоты на протяжении всей проектируемой территории составит около 12 м.
Проект сформирует комфортный для пешеходов бульвар, учитывающий сложный рельеф участка. Проект предполагает функциональное зонирование территории и деление ее на четыре части: уличная зона, которая также может использоваться как пожарный проезд, входная зона, зона крытого навеса и основная пешеходная зона. В то же время, само появление нового входа в Парк Горького востребовано среди москвичей и местных жителей.
Агентство «Москва»: последние новости
Новую порцию арктического воздуха обещают синоптики москвичам в середине недели МГИК: Более 3,2 млн голосов москвичей получил В.Путин на выборах президента Российской Федерации Возгорание строительных лесов произошло на ВДНХ
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»672
Еще одна страна вышлет российских дипломатов485
ЕС поддержал наказание России137
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина297
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова10
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение