Художественный совет Москомархитектуры одобрил новый вход в парк им. Горького с Ленинского проспекта

Художественный совет комитета по архитектуре и градостроительству Москвы одобрил новый вход в парк им. Горького со стороны Ленинского проспекта, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

«Художественный совет Москомархитектуры рассмотрел концепцию нового входа в ЦПКИО им. Горького со стороны Ленинского проспекта. Он облегчит доступ в парк и музей «Гараж», создаст новое общественное пространство и решит ряд земельных вопросов. Новый вход, проект которого разработало бюро Wowhaus, расположится между НИТУ МИСиС и Городской клинической больницей им. Н. Пирогова. Он будет реализован в рамках программы «Моя улица». Членами Художественного совета Москомархитектуры была отмечена необходимость доработки концепции входных групп и спуска, который будет вести непосредственно в Парк им. Горького. В целом, проект был поддержан членами совета», — приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова

Уточняется, что сейчас на месте будущего прохода находятся несколько гаражей и хозяйственных построек, не представляющих культурной ценности. Они принадлежат институту и больнице, а также находятся в федеральной собственности. Имущественные права и земельные вопросы будут урегулированы до начала реализации проекта. Проект предполагает размещение на территории прогулочного бульвара, пешеходной улицы, зоны крытого навеса и спуска на территорию парка и к музею «Гараж». Общая площадь проектирования — 1,2 га. Длина будущей пешеходной зоны составит более 200 м.

Так, одним из главных элементов нового пространства станет пергола, которая пройдет вдоль основного пешеходного маршрута. По замыслу архитекторов Wowhaus, она будет упираться в небольшую смотровую площадку, с которой будет открываться вид на парк и город. Заканчиваться новая пешеходная зона будет спуском до уровня основной территории парка. Перепад высоты на протяжении всей проектируемой территории составит около 12 м.

Проект сформирует комфортный для пешеходов бульвар, учитывающий сложный рельеф участка. Проект предполагает функциональное зонирование территории и деление ее на четыре части: уличная зона, которая также может использоваться как пожарный проезд, входная зона, зона крытого навеса и основная пешеходная зона. В то же время, само появление нового входа в Парк Горького востребовано среди москвичей и местных жителей.