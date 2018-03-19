Три станции метро закроют на неделю

Три станции Таганско-Краснопресненской линии московского метро закроют на неделю для строительства Кожуховской линии. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«С 24 по 30 марта включительно будут временно закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». В этот период поезда будут курсировать от станции «Планерная» до станции «Выхино» и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 5:30 утра», — уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что на время закрытия данного участка фиолетовой ветки для пассажиров запустят бесплатные компенсационные автобусы, на которых можно будет добраться до станций «Выхино», «Кузьминки», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники». Интервал движения автобусов составит менее одной минуты.

Кроме того, так как для разгрузки станции метро «Выхино» пригородные электропоезда с 24 по 30 марта будут проезжать железнодорожную станцию Выхино без остановки, пассажирам обеспечат бесплатный проезд по разовым проездным документам от станций Панки, Ухтомская, Люберцы-1, Косино до станций Вешняки, Плющево, Перово, Фрезер, Новая, Сортировочная, Электрозаводская и Казанский вокзал.