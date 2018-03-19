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Три станции метро закроют на неделю
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Три станции метро закроют на неделю 

Мослента 16 часов назад
Фото: РИАМО
Три станции Таганско-Краснопресненской линии московского метро закроют на неделю для строительства Кожуховской линии. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщили в пресс-службе столичной подземки.
«С 24 по 30 марта включительно будут временно закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». В этот период поезда будут курсировать от станции «Планерная» до станции «Выхино» и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 5:30 утра», — уточнили в пресс-службе.
Там отметили, что на время закрытия данного участка фиолетовой ветки для пассажиров запустят бесплатные компенсационные автобусы, на которых можно будет добраться до станций «Выхино», «Кузьминки», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники». Интервал движения автобусов составит менее одной минуты.
Кроме того, так как для разгрузки станции метро «Выхино» пригородные электропоезда с 24 по 30 марта будут проезжать железнодорожную станцию Выхино без остановки, пассажирам обеспечат бесплатный проезд по разовым проездным документам от станций Панки, Ухтомская, Люберцы-1, Косино до станций Вешняки, Плющево, Перово, Фрезер, Новая, Сортировочная, Электрозаводская и Казанский вокзал.
Кожуховская линия соединит семь районов на юго-востоке Москвы и позволит разгрузить соседнюю Таганско-Краснопресненскую линию. Всего на ней будет девять станций. Запустить ветку планируется уже в этом году: первым откроется юго-восточный участок от «Некрасовки» до «Косино», затем линию доведут до «Нижегородской улицы».
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