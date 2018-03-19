На станции метро «Некрасовка» ведется отделка вестибюлей

На станции метро «Некрасовка» строящейся Кожуховской линии метро завершается отделка вестибюлей. Работы выполнены на 90 процентов.

Как рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев , завершено строительство выхода с северо-западного вестибюля, который будет вести в подземный переход под пересечением проспекта Защитников Москвы и Покровской улицы.

Напомним, что станция расположена вдоль улицы Покровская, между проспектами Защитников Москвы и улицей Рождественская. Она станет конечной на Кожуховской линии. (вт)