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На станции метро «Некрасовка» ведется отделка вестибюлей
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На станции метро «Некрасовка» ведется отделка вестибюлей 

Управа района Некрасовка 2 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
На станции метро «Некрасовка» строящейся Кожуховской линии метро завершается отделка вестибюлей. Работы выполнены на 90 процентов.
Как рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, завершено строительство выхода с северо-западного вестибюля, который будет вести в подземный переход под пересечением проспекта Защитников Москвы и Покровской улицы.
Напомним, что станция расположена вдоль улицы Покровская, между проспектами Защитников Москвы и улицей Рождественская. Она станет конечной на Кожуховской линии. (вт)
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