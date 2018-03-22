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На неделю закроют три станции метро
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На неделю закроют три станции метро 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Не самая приятная новость для пассажиров московского метро. Дело в том, что с 24 по 30 марта включительно будут закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии. Речь идет о следующих станциях: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект».
Таким образом, поезда будут курсировать между станциями «Выхино» и «Планерная». На время закрытия участка фиолетовой ветки Мосгортранс запустит компенсационные автобусы. А саму схему организации дорожного движения здесь изменят для максимально быстрого проезда наземного транспорта.
Ограничения для автомобилистов введут с 23 до 31 марта включительно. Более того, для некоторой разгрузки станции метро «Выхино» с 24 по 30 марта пригородные электрички будут следовать мимо платформы «Выхино» без остановки.
В привычном режиме «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» начнут работать 31 марта в 05:30.
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