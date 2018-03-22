На неделю закроют три станции метро

Не самая приятная новость для пассажиров московского метро. Дело в том, что с 24 по 30 марта включительно будут закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии. Речь идет о следующих станциях: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект».

Таким образом, поезда будут курсировать между станциями «Выхино» и «Планерная». На время закрытия участка фиолетовой ветки Мосгортранс запустит компенсационные автобусы. А саму схему организации дорожного движения здесь изменят для максимально быстрого проезда наземного транспорта.

Ограничения для автомобилистов введут с 23 до 31 марта включительно. Более того, для некоторой разгрузки станции метро «Выхино» с 24 по 30 марта пригородные электрички будут следовать мимо платформы «Выхино» без остановки.

В привычном режиме «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» начнут работать 31 марта в 05:30.