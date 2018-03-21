Москвичей спасут от ада на «Выхино» электричками

Электричкам Казанского направления с 24 по 30 марта назначат дополнительные остановки на платформах «Новая» и «Косино», сообщает агентство «Москва» . Это связано с временной отменой остановки на платформе «Выхино» из-за закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро для строительства Кожуховской линии.

Сотрудники транспортной магистрали считают, что это поможет повысить мобильность пассажиров. «Также в качестве альтернативного маршрута можно воспользоваться остановочным пунктом „Фрезер“, где есть пересадка на остановочный пункт „Андроновка“ Московского центрального кольца (МЦК), и платформой Электрозаводская — пересадка на одноименный остановочный пункт метро», — уточнили в пресс-службе столичной магистрали.

С 24 по 30 марта включительно будут временно закрыты три станции фиолетовой ветки метро, которая считается самой загруженной: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». Для проезда к действующим станциям организованы бесплатные компенсационные автобусные маршруты. Пассажирам, ожидающим транспорт, пообещали раздавать горячий чай.