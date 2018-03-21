Москвичей спасут от ада на «Выхино» электричками 

Электричкам Казанского направления с 24 по 30 марта назначат дополнительные остановки на платформах «Новая» и «Косино», сообщает агентство «Москва». Это связано с временной отменой остановки на платформе «Выхино» из-за закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро для строительства Кожуховской линии.
Сотрудники транспортной магистрали считают, что это поможет повысить мобильность пассажиров. «Также в качестве альтернативного маршрута можно воспользоваться остановочным пунктом „Фрезер“, где есть пересадка на остановочный пункт „Андроновка“ Московского центрального кольца (МЦК), и платформой Электрозаводская — пересадка на одноименный остановочный пункт метро», — уточнили в пресс-службе столичной магистрали.
С 24 по 30 марта включительно будут временно закрыты три станции фиолетовой ветки метро, которая считается самой загруженной: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». Для проезда к действующим станциям организованы бесплатные компенсационные автобусные маршруты. Пассажирам, ожидающим транспорт, пообещали раздавать горячий чай.
Кожуховская линия соединит семь районов на юго-востоке Москвы и позволит разгрузить соседнюю Таганско-Краснопресненскую линию. Всего на ней будет девять станций. Запустить ветку планируется уже в этом году: первым откроется юго-восточный участок от «Некрасовки» до «Косино», затем линию доведут до «Нижегородской улицы».