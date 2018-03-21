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Электричкам назначат допостановки на станциях «Новая» и «Косино» 24-30 марта из-за закрытия участка метро
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Электричкам назначат допостановки на станциях «Новая» и «Косино» 24-30 марта из-за закрытия участка метро 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Кузьминки
Электричкам Казанского направления назначат дополнительные остановки на платформах «Новая» и «Косино» с 24 по 30 марта в связи с временной отменой остановки на платформе «Выхино» из-за закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичной магистрали.
«С 24 по 30 марта столичные железнодорожники назначили ряду экспрессов и пригородных поездов Казанского направления дополнительные остановки на платформах «Новая» и «Косино». Такие меры повысят транспортную мобильность пассажиров», — сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе уточнили, что так, все поезда «Спутник» и «РЭКС», следующие в Москву, будут останавливаться на остановочном пункте «Новая», где у пассажиров будет возможность пересесть на станцию метро «Авиамоторная». Еще 20 пригородным поездам, которые выполняют рейсы в Москву и из Москвы, назначена остановка на платформе «Косино», которая расположена в пешей доступности от станции метро «Лермонтовский проспект».
«Также в качестве альтернативного маршрута можно воспользоваться остановочным пунктом «Фрезер», где есть пересадка на остановочный пункт «Андроновка» Московского центрального кольца (МЦК), и платформой «Электрозаводская» — пересадка на одноименный остановочный пункт метро. МЖД просит пассажиров ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении РЖД», — добавили в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе метро сообщили, что станции метро «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии будут закрыты с 24 по 30 марта 2018 г. для строительства Кожуховской линии подземки. В связи с этим на вышеуказанный период все электрички Казанского направления будут проходить остановочный пункт «Выхино» без остановки для посадки и высадки пассажиров.
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