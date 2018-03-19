Строительство учебного корпуса школы №597 началось в районе Ховрино

Строительство учебного корпуса школы №597 началось в районе Ховрино, сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы со ссылкой на руководителя Андрея Бочкарева.

«Новый современный учебный корпус появится у школы №597 в районе Ховрино на севере столицы. В него смогут ходить 350 учеников, благодаря чему решится проблема, связанная со второй сменой», — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.

В пресс-службе уточнили, что общая площадь четырехэтажного здания составляет почти 6 тыс. кв. м.

«В настоящее время начались строительные работы. Новый корпус здания расположится параллельно существующим зданиям школы. Навесной фиброцементный рифленый фасад с большими геометрическими плоскостями и витражным остеклением в зоне вестибюля придаст зданию современный вид. Его украсят эмблемой с названием школы», — указано в сообщении.

Отмечается, что, согласно проекту, на первом этаже будет организована входная группа с вестибюлем, медицинский кабинет и зал хореографии. На втором разместятся помещения лектория, большой спортивный зал, учебные кабинеты, классы, библиотека с читальным залом. На третьем и четвертом оборудуют классы. Как подчеркивается, корпус возводят на месте старого спортивного комплекса, поэтому новое гимнастическое ядро предусмотрено в западной части участка.