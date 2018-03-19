Ещё
Расположенная в САО школа № 597 пополнится новым учебным корпусом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Расположенная в САО школа № 597 пополнится новым учебным корпусом 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Для учебного заведения № 597, который расположен в районе Ховрино на Севере столицы, власти Москвы возведут новый современный учебный корпус. Эту новость распространил глава Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Он рассказал, что новый четырехэтажный корпус рассчитан на 350 школьников. Важно, как отметил Бочкарев, после ввода в эксплуатацию нового здания, решится проблема, связанная с учебой во вторую смену. Глава департамента отметил, что строительство уже началось.
Для справки отметим, что учебное заведение расположено на ул. Петрозаводская, д. 19А. Площадь нового корпуса составит почти 6 тыс. кв. м. Он расположится параллельно существующим зданиям школы.
Навесной фиброцементный рифленый фасад с большими геометрическими плоскостями и витражным остеклением в зоне вестибюля придаст зданию современный вид. Его украсят эмблемой с названием школы.
На первом этаже будут находиться входная группа с вестибюлем, медицинский кабинет и зал хореографии.
На втором разместятся помещения лектория, большой спортивный зал, учебные кабинеты, классы, библиотека с читальным залом. На третьем и четвертом этажах оборудуют классы.
Корпус возводят на месте старого спортивного комплекса, поэтому новое гимнастическое ядро предусмотрено в западной части участка, отмечает официальный портал столичного стройкомплекса stroi.mos.ru.
«Как ранее отмечал мэр столицы Сергей Собянин, строительство учебных заведений — одна из важнейших социальных программ для Москвы. С каждым годом оно становится масштабнее, объекты получают большую площадь и количество образовательных мест. Новые учебные заведения станут не только вместительнее, но и повысится комфортность аудиторий, классов, актовых залов», — отметил Бочкарев.
Также по его словам, в этом году планируется построить 22 объекта образования более чем на 10 тыс. мест. Это 13 детских садов на 3025 мест, четыре пристройки к школам на 1300 мест и пять школ на 3575 мест.
Префектура САО города Москвы: последние новости
Марат Хуснуллин: Три новые станции Люблинско-Дмитровской линии метро в САО откроются для пассажиров в ближайшие дни Сергей Собянин принял участие в форуме «Россия - страна возможностей» Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о выплате материальной помощи ветеранам ко Дню Победы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Еще одна страна вышлет российских дипломатов487
ЕС поддержал наказание России128
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина300
Панин опубликовал голое селфи c барышней55
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение