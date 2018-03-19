Расположенная в САО школа № 597 пополнится новым учебным корпусом

Для учебного заведения № 597, который расположен в районе Ховрино на Севере столицы, власти Москвы возведут новый современный учебный корпус. Эту новость распространил глава Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Он рассказал, что новый четырехэтажный корпус рассчитан на 350 школьников. Важно, как отметил Бочкарев, после ввода в эксплуатацию нового здания, решится проблема, связанная с учебой во вторую смену. Глава департамента отметил, что строительство уже началось.

Для справки отметим, что учебное заведение расположено на ул. Петрозаводская, д. 19А. Площадь нового корпуса составит почти 6 тыс. кв. м. Он расположится параллельно существующим зданиям школы.

Навесной фиброцементный рифленый фасад с большими геометрическими плоскостями и витражным остеклением в зоне вестибюля придаст зданию современный вид. Его украсят эмблемой с названием школы.

На первом этаже будут находиться входная группа с вестибюлем, медицинский кабинет и зал хореографии.

На втором разместятся помещения лектория, большой спортивный зал, учебные кабинеты, классы, библиотека с читальным залом. На третьем и четвертом этажах оборудуют классы.

Корпус возводят на месте старого спортивного комплекса, поэтому новое гимнастическое ядро предусмотрено в западной части участка, отмечает официальный портал столичного стройкомплекса stroi.mos.ru.

«Как ранее отмечал мэр столицы Сергей Собянин, строительство учебных заведений — одна из важнейших социальных программ для Москвы. С каждым годом оно становится масштабнее, объекты получают большую площадь и количество образовательных мест. Новые учебные заведения станут не только вместительнее, но и повысится комфортность аудиторий, классов, актовых залов», — отметил Бочкарев.

Также по его словам, в этом году планируется построить 22 объекта образования более чем на 10 тыс. мест. Это 13 детских садов на 3025 мест, четыре пристройки к школам на 1300 мест и пять школ на 3575 мест.