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Синоптики рассказали о понижении температуры к середине недели в столичном регионе
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Синоптики рассказали о понижении температуры к середине недели в столичном регионе 

RT на русском 2 часа назад
Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала RT, какой будет погода в Москве на ближайшую неделю.
«20 марта начнётся астрономическая весна. Метеорологическая весна по-прежнему не торопится в столичный регион, и её не следует ждать на этой неделе. Температурный фон в столичном регионе уже начал повышаться, но всё же отставание от нормы в ближайшую пятидневку сохранится примерно на 4-5 °С. В понедельник температура воздуха повысится до -3…-1 °С. Во вторник ночью -9…-7 °С, местами до -14 °С, днём — ожидаемый «плюс»: 0…+2 °С», — отметила Макарова.
По её словам уже к середине недели температура в Москве снова начнёт понижаться.
«В среду на столичный регион начнёт оказывать влияние северный циклон, которые немного понизит температуру. Ночью местами может пройти небольшой снег, минимальная температура -10…-8 °С в Москве и -13…-8 °С по области. Днём снег ожидается повсеместно, максимальная температура -1…+1°С и -4…+1°С», — заключила Макарова.
Как отметил метеоролог, ночью в пятницу до -13…-8, °С в субботу ожидается до -11…-6 °С, а днём температура будет повышаться до -4…+1 °С.
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