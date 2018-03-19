Погода на неделю

В ближайшие дни в Пермском крае ожидается потепление и снегопады. По прогнозу Гидрометцентра погоду в Перми и крае едва ли можно назвать весенней. Снегопады начнутся во вторник, 20 марта. Температура воздуха днем поднимется до -4 градусов, а ночью похолодает до -12 градусов. Осадки продолжатся в среду, четверг и пятницу.

В выходные также ожидается переменная облачность, местами небольшой снегопад. Температура воздуха не поднимется выше -3 градусов, ночь с пятницы на субботу будет самой холодной, -15 градусов.