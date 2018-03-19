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Три ТПУ в ЮВАО город построит за свой счет
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Три ТПУ в ЮВАО город построит за свой счет 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Три из пяти наиболее сложных транспортно-пересадочных узлов, строящихся в столице, расположены на территории Юго-Восточного округа.
Это ТПУ «Авиамоторная», «Лермонтовский проспект» и «Рязанская». Из-за того, что их строительство трудно разграничить с технологической частью (увязать воедино фундамент, инженерные сети и сами постройки), столичные власти приняли решение возвести коммерческую часть за счет городских средств.
— Это будут собственные и заемные средства «Мосинжпроекта», — сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
После окончания строительства объекты будут проданы на торгах.
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