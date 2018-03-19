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Высота сугробов в Московском регионе достигла 51 сантиметра
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Высота сугробов в Московском регионе достигла 51 сантиметра 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
По состоянию на утро понедельника высота снежного покрова в Московском регионе достигает 51 сантиметра, за начало марта выпало более 60% от месячной нормы осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«Осадков выпало 22 миллиметра или 63% от месячной нормы. Высота снежного покрова утром в понедельник, 19 марта, составила 46-51 сантиметр в Москве, 38-49 сантиметров по области», — говорится в сообщении.
Двадцатого марта в Московском регионе начнется астрономическая весна, а метеорологическая пока запаздывает: в минувшие выходные температура ночью в столице понижалась до минус 20-19 градусов, по области до минус 28-23. Эти ночи в Москве стали самыми холодными в марте.
«Благодаря большому суточному ходу температуры, яркому солнцу и несильному ветру дневные минус 4-9 градусов воспринимались вполне комфортно. Значения средней суточной температуры были на 11-12 градусов ниже климатической нормы», — уточняется в сообщении.
В целом средняя температура прошедших дней марта оказалась почти на 5 градусов ниже нормы. В последний раз примерно такой холодный март в Москве отмечался в 2013 году.
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