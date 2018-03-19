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Жителей столичного региона ждёт новая волна похолодания
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Жителей столичного региона ждёт новая волна похолодания 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о новой волне похолодания. Как сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на информацию метеорологов, температура воздуха начнёт снижаться уже в среду. Однако похолодание будет не таким существенным, как на минувшей неделе. Температура начнёт возвращаться к климатическим нормам марта уже в выходные — в субботу в городе будет около ноля.
Напомним, ночь на 17 марта в столичном регионе стала самой холодной для этого месяца за последние 18 лет. В некоторых районах столбики термометра опускалась ниже отметки минус 27 градусов.
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