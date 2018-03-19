Сергей Кузнецов: Москва реализует мегапроекты для жителей и бизнеса

Круглый стол был приурочен к проведению Чемпионата мира по футболу, и в целом посвящен вопросам повышения инвестиционной привлекательности Москвы как развивающегося мегаполиса. По словам Сергея Кузнецова, уже несколько лет в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение качества жизни, развитие бизнеса и создание новых точек притяжения горожан, инвесторов, российских и международных компаний. Среди важнейших задач: децентрализация столицы, создание новых рабочих мест, повышение транспортной доступности и создание инфраструктурных объектов. В том числе развитие набережных Москвы-реки, строительство МЦК и новых станций метрополитена, возведение спортивных и общественных объектов, реновация и многое другое.

«Многие из представленных здесь на МИПИМ московских проектов уже реализованы, можно в живую оценить их качество и убедиться, что это не просто планы, а реальная действительность», — отметил в своем выступлении Сергей Кузнецов

Он сообщил, что значительные инвестиции Москва направляет на дорожное строительство. Очевидно, что транспортная доступность — это одна из главных проблем, с которой сталкивается современный город. В Москве за последние годы построено 55 станций метро и Московского центрально кольца, а также 270 км автомобильных дорог. В частности, Москва-река должна стать не только одной из самых крупных рекреационных зон столицы, но одной из главных городских транспортных артерий, с сопутствующим строительством 36 портов, более 50 км речных улиц и 17 мостов. Параллельно ведется масштабное благоустройство территории вокруг реки — из 212 км набережных к сегодняшнему дню благоустроено более 26 км, планируется благоустроить еще 66 км, фронт работ также включает создание 18 парков, строительство 14 очистных сооружений.

В своей презентации Сергей Кузнецов рассказал о масштабной реконструкции, которая идет в промышленных районах Москвы, в том числе, связанных с рекой. Например, активной застройке территории завода ЗИЛ , который из депрессивной территории превратиться в современный районом с населением порядка 75 тыс. человек и 66 тыс. рабочих мест.