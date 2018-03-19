За три года в Новой Москве построят более 200 километров дорог

Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин «В ближайшие три года по поручению мэра Сергея Собянина в Троицком и Новомосковском округах должно быть построено более 200 км дорог. В этом году метро дойдет до поселка Коммунарка», — отметил глава департамента. Из бюджета Москвы на дорожно-транспортное строительство в 2018 и 2019 годах будет выделяться по 100 млрд рублей. Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется Текст © Александр Сапожник / Москва меняется Сообщение За три года в Новой Москве построят более 200 километров дорог появились сначала на Москва Меняется.