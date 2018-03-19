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За три года в Новой Москве построят более 200 километров дорог
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За три года в Новой Москве построят более 200 километров дорог 

Москва меняется 3 часа назад
Фото: Москва меняется
Об этом
сообщил
руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
«В ближайшие три года по поручению мэра Сергея Собянина в Троицком и Новомосковском округах должно быть построено более 200 км дорог. В этом году метро дойдет до поселка Коммунарка», — отметил глава департамента.
Из бюджета Москвы на дорожно-транспортное строительство в 2018 и 2019 годах будет выделяться по 100 млрд рублей.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
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