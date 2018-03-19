Число рабочих мест в новой Москве к концу года может увеличиться до 200 тысяч

Количество рабочих мест на территории новой Москвы к концу текущего года может достичь 200 тысяч против 84,5 тысяч в 2012 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«На момент присоединения в 2012 году здесь было 84,5 тысячи рабочих мест, к концу 2017 года усилиями Москвы было создано 105 тысяч новых мест приложения труда, в 2018 году планируем дать прибавку еще порядка 10 тысяч рабочих мест», — сказал руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

При этом, по его словам, с 2012 года более чем в три раза увеличилось количество людей, работающих в сфере логистики, транспорта и связи (с 8,7 тысячи до 32,4 тысячи), почти в два раза — в потребительском рынке (с 35,4 тысячи до 68,9 тысячи), также в два раза больше работающих стало в сферах обрабатывающих производств (с 10,9 тысячи до 23,3 тысячи) и социальной сфере (с 12,6 тысячи до 21,4 тысячи).

«Самая активная динамика — в строительстве, здесь за пять с небольшим лет произошел десятикратный рост — с 2,3 тысячи до 23,6 тысячи новых рабочих мест», — добавил Жидкин.

Динамика роста числа рабочих мест значительно опережает динамику роста населения новой Москвы: число жителей выросло с 234 тысяч до 363 тысяч. Масштабное строительство объектов для создания рабочих мест позволяет порядка 62% трудоспособного населения новой Москвы уже сейчас работать в пределах ТиНАО, подчеркнул Жидкин.

«Создание современных и квалифицированных рабочих мест в ТиНАО является один из приоритетов Строительного комплекса. Для этого за пять лет здесь уже построены десятки объектов общей площадью свыше 3 миллионов квадратных метров. В 2018 году их площадь увеличится еще на полмиллиона «квадратов», — подытожил глава департамента.