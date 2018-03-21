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В Москве акция «Час Земли» пройдет в 14 парках
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В Москве акция «Час Земли» пройдет в 14 парках 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Десятая по счету в Москве экологическая акция «Час Земли» пройдет 24 марта, в ней примут участие 14 столичных парков, сообщается на сайте мэра Москвы.
"В экологической акции «Час Земли», которая пройдет 24 марта, примут участие 14 московских парков. Основной площадкой проведения акции станет «Зарядье», мероприятия на его территории спланированы Департаментом культуры", — говорится в сообщении.
Среди парков, которые примут участие в акции — Парк Горького, Измайловский парк, Сокольники, парк Победы на Поклонной горе, усадьбы Кусково и Царицыно и другие. Как сообщает пресс-служба Мосгорпарка, в этом году в парках с 20.30 до 21.30 отключат декоративную подсветку, иллюминацию и освещение входных групп.
Основная площадка акции будет размещена рядом с павильоном «Купол» парка «Зарядье». Отмечается, что в 19.00 там выступят диджеи и аниматоры. Кроме этого, всем гостям мероприятия подарят флажки и светонакопительные браслеты.
"Час Земли" — крупнейшая международная акция в истории человечества. Ровно на час в одно и то же время в городах по всему миру гаснет подсветка самых известных зданий и памятников. В 2016 году в акции приняло участие более 2 миллиардов человек. Основная идея акции — напомнить каждому человеку о возможности личного участия в защите планеты. Впервые акция прошла в 2007 году в Австралии. Россия к международной экологической акции присоединилась в 2009 году.
Традиционно в России в акции принимают участие более 20 миллионов человек. В назначенное время гаснет подсветка архитектурного ансамбля Московского Кремля, Красной площади, собора Василия Блаженного и ГУМа, а также более чем 1,5 тысячи других московских зданий. В 2017 году «Час Земли» стал самым масштабным за всю историю проведения: к акции присоединились 150 городов России. В столице акция проводится при поддержке правительства Москвы, WWF России и Минприроды.
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