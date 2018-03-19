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Арктический циклон вновь испортит настроение москвичам
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Арктический циклон вновь испортит настроение москвичам 

Мир24 3 часа назад
Москву снова ожидает небольшое похолодание в середине текущей недели. Так, столица окажется под влиянием арктического воздуха, сообщили АГН «Москва» в погодном центре «Фобос».
В понедельник, 19 марта, температура воздуха будет около 0 градусов, но усилится влияние юго-западного ветра до 4-9 м/с.
Между небом и землей
Как работают синоптики?
По словам специалиста погодного центра, в середине недели Москва окажется под влиянием циклона, однако сильных морозов не ожидается.
«Сначала на нас будут оказывать влияние атмосферные фронты, которые смещаются по северу Нечерноземья, а уже в середине недели мы окажемся на периферии южного циклона и ближе к концу недели этот облачный вихрь затянет к нам новую порцию холодного арктического воздуха и хотя уже таких сильных морозов, которые отмечались в Москве в минувшие выходные мы не ждем, тем не менее, во второй половине недели нас ждет новое кратковременное понижение температуры», — сказал синоптик.
Он добавил, что морозы могут отступить к концу текущей недели и уже таких сильных холодов не будет.
Ранее сообщалось, что в столице в ночь на воскресенье столбики термометров опускались до минус 19,7 градуса.
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