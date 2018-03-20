Ещё
Новые кабельные линии пройдут по технической зоне Битцевского леса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новые кабельные линии пройдут по технической зоне Битцевского леса 

Ясенево 6 часов назад
Фото: Ясенево
Кабельные линии будут выходить с северной стороны участка открытого распределительного устройства ТЭЦ-26 и пересекут МКАД в районе 32 км. Далее они пойдут до Курского направления Московской железной дороги, пересекут ж/д пути, ул. Дорожная, Варшавское шоссе и МКАД.
Дальше трасса протянется вдоль МКАД, пересечет ул. Куликовская и ул. Поляны и по территории Битцевского леса (в границах технической зоны) дойдет до участка подстанции «Битца».
«Длина кабельных линий составит порядка 5,9 км. Работы предусмотрены реконструкцией подстанции 110/10 кВ «Битца» с переводом ее на напряжение 220 кВ», — сказал К. Тимофеев.
Он также отметил, что реконструкция обеспечат надежность и качество электроснабжения существующих и вновь присоединяемых потребителей в Южном и Юго-Западном округах Москвы.
Проект планировки территории кабельных линий уже одобрен Градостроительно-земельной комиссией и будет вынесен на публичные слушания.
Напомним, Градостроительно-земельная комиссия, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин, создана в конце 2010 года. Ее основная задача — оперативное решение вопросов в области градостроительной и инвестиционной деятельности, земельных отношений, строительства и реконструкции объектов, сохранения культурного наследия и др.
Из-за большого числа обращений часть полномочий ГЗК делегирована рабочим группам. В Стройкомплексе Москвы рабочую группу возглавляет заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Ясенево: последние новости
На этой неделе в Москве откроют три станции метро В столице создали программное обеспечение для управления дронами-курьерами В прошлом году столицу посетили около 5 миллионов туристов
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»61
Трамп все-таки поздравил Путина86
Над Су-57 нависла угроза62
Посол РФ вызван в МИД Чехии113
Пригожин обрушился на Макаревича97
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение