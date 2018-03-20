Новые кабельные линии пройдут по технической зоне Битцевского леса

Кабельные линии будут выходить с северной стороны участка открытого распределительного устройства ТЭЦ-26 и пересекут МКАД в районе 32 км. Далее они пойдут до Курского направления Московской железной дороги, пересекут ж/д пути, ул. Дорожная, Варшавское шоссе и МКАД.

Дальше трасса протянется вдоль МКАД, пересечет ул. Куликовская и ул. Поляны и по территории Битцевского леса (в границах технической зоны) дойдет до участка подстанции «Битца».

«Длина кабельных линий составит порядка 5,9 км. Работы предусмотрены реконструкцией подстанции 110/10 кВ «Битца» с переводом ее на напряжение 220 кВ», — сказал К. Тимофеев.

Он также отметил, что реконструкция обеспечат надежность и качество электроснабжения существующих и вновь присоединяемых потребителей в Южном и Юго-Западном округах Москвы

Проект планировки территории кабельных линий уже одобрен Градостроительно-земельной комиссией и будет вынесен на публичные слушания.

Напомним, Градостроительно-земельная комиссия, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин , создана в конце 2010 года. Ее основная задача — оперативное решение вопросов в области градостроительной и инвестиционной деятельности, земельных отношений, строительства и реконструкции объектов, сохранения культурного наследия и др.