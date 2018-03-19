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Решение о переносе аэроэкспресса в «Шереметьево» на Савеловский вокзал пока не принято
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Решение о переносе аэроэкспресса в «Шереметьево» на Савеловский вокзал пока не принято 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
Вопрос о переносе аэроэкспресса, следующего в аэропорт «Шереметьево», с Белорусского вокзала на Савеловский вокзал столицы пока не решен, власти столицы планируют провести опрос жителей по этому поводу, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
«Никаких решений по этому поводу (возможный переезд терминала аэроэкспресса в «Шереметьево» с Белорусского вокзала на Савеловский — ред.) нет. Сам же вопрос поднимается в связи с поиском наиболее удобного места для пассажиров с учетом наших планов по увеличению поездок на пригородных поездах, а также будущим открытием новой станции Большой кольцевой линии около Савеловского вокзала, которая тоже будет удобна многим. Пока это всего лишь дискуссия, которая постоянно идет в транспортном комплексе», — сказал Ликсутов в интервью «Российской газете», опубликованном в понедельник.
Заммэра подчеркнул, что при принятии окончательного решения мнение москвичей «обязательно учтут». Пассажиры аэроэкспресса уже привыкли к площади Белорусского вокзала, также здесь теперь есть трамвай, который связывает площадь Тверской Заставы с тремя вокзалами.
«Будем вместе с москвичами оценивать плюсы и минусы, найдем взвешенное решение. Необходимости принимать его сегодня точно нет. Так что никакой спешки в этом вопросе не будет», — заключил Ликсутов.
Ранее начальник центра по развитию Московского транспортного узла Петр Кацыв сообщил, что руководство ОАО «РЖД» не исключает возвращения платформы отправления «Аэроэкспресса» в международный аэропорт «Шереметьево» с Белорусского на Савеловский вокзал.
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