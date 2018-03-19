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Билетная система на МЦД будет организована на базе городских тарифов Москвы
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Билетная система на МЦД будет организована на базе городских тарифов Москвы 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
Основой билетной системы на Московских центральных диаметрах (МЦД) станут тарифы городского транспорта, также будет использоваться карта «Тройка», в проекте внимание будет уделяться, в том числе, и пешей доступности станций МЦД, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
«По поводу билетной системы уже понятно, что она будет построена на базе городских тарифов и проездных, карты «Тройка» и других типов билетов», — сказал Ликсутов в интервью «Российской газете», опубликованном в понедельник.
Он добавил, что специалисты просчитали интеграцию МЦД с остальными видами транспорта, при этом с МЦД будет много пересадок на МЦК, станции метро, наземный транспорт.
«Мэр Москвы поручил максимально продумать пешую доступность станций. Вокруг железнодорожных станций сейчас проводим анализ пешеходных связей — он нужен, чтобы сделать для жителей близлежащих домов максимально удобный подход к платформам», — добавил Ликсутов.
Он напомнил, что поезда на МЦД будут ходить быстрее, чем сейчас ходят электрички.
«На нескольких участках будущих диаметров строятся дополнительные главные пути — на Белорусском, Курском направлениях. Они должны быть запущены уже в этом году. Их ввод позволит перераспределить существующие пригородные поезда и дать приоритет проезда электричкам МЦД», — отметил заммэра.
Московские центральные диаметры — это, по сути, новые наземные ветки метро, которые свяжут столицу с Подмосковьем. Их преимущества по сравнению с электричками — минимальные интервалы движения и единая билетная система. Запуск новых сквозных диаметров поможет разгрузить транспортную систему Москвы на 10-12%.
Первые два диаметра (Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск) планируют открыть к концу 2018 — началу 2019 года. Уже на первом этапе эта программа сделает транспорт доступнее для 2,3 миллиона человек.
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