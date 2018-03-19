Билетная система на МЦД будет организована на базе городских тарифов Москвы

Основой билетной системы на Московских центральных диаметрах (МЦД) станут тарифы городского транспорта, также будет использоваться карта «Тройка», в проекте внимание будет уделяться, в том числе, и пешей доступности станций МЦД, сообщил заместитель мэра Москвы , руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

«По поводу билетной системы уже понятно, что она будет построена на базе городских тарифов и проездных, карты «Тройка» и других типов билетов», — сказал Ликсутов в интервью « Российской газете », опубликованном в понедельник.

Он добавил, что специалисты просчитали интеграцию МЦД с остальными видами транспорта, при этом с МЦД будет много пересадок на МЦК, станции метро, наземный транспорт.

«Мэр Москвы поручил максимально продумать пешую доступность станций. Вокруг железнодорожных станций сейчас проводим анализ пешеходных связей — он нужен, чтобы сделать для жителей близлежащих домов максимально удобный подход к платформам», — добавил Ликсутов.

Он напомнил, что поезда на МЦД будут ходить быстрее, чем сейчас ходят электрички.

«На нескольких участках будущих диаметров строятся дополнительные главные пути — на Белорусском, Курском направлениях. Они должны быть запущены уже в этом году. Их ввод позволит перераспределить существующие пригородные поезда и дать приоритет проезда электричкам МЦД», — отметил заммэра.

Московские центральные диаметры — это, по сути, новые наземные ветки метро, которые свяжут столицу с Подмосковьем . Их преимущества по сравнению с электричками — минимальные интервалы движения и единая билетная система. Запуск новых сквозных диаметров поможет разгрузить транспортную систему Москвы на 10-12%.