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В конце недели в Московском регионе ожидаются плюсовые температуры
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В конце недели в Московском регионе ожидаются плюсовые температуры 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
В конце этой недели температура воздуха в Москве и Московской области может перешагнуть нулевую отметку и подняться до плюс 5 градусов, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
«Сегодня и завтра у нас солнышко будет, еще переменная облачность, без осадков. А в среду и четверг циклон даст облачность, местами небольшой снег. Только на воскресенье, по прогнозу, будет уже от 0 до плюс 5 градусов», — сказал Цыганков.
По его словам, в минувшие двое суток температура воздуха в регионе была на 9,5 градусов ниже нормы.
«Погода все еще продолжает быть холодной, зимней. Сегодня и завтра влияние циклона продолжается, в среду, четверг и пятницу немного циклон даст облачность, местами появится снег. И в воскресенье возможен рост давления», — отметил Цыганков.
По прогнозу синоптиков, в Москве и Подмосковье в понедельник минимальная температура воздуха составит минус 3 градуса. Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 4-9 метров в секунду. Относительная влажность воздуха составляет 59%. Атмосферное давление снизится до 743 миллиметров ртутного столба.
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