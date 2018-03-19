Плакаты в московском метро призовут пассажиров уступить место беременным 

В поездах московского метро появятся плакаты с просьбой уступить место беременным женщинам. В вагонах разместят около трех тысяч плакатов, сообщает официальный портал правительства столицы.
На стикерах будет написано «Уступайте, пожалуйста, места будущим мамам. Пусть яркий красный значок станет символом вежливости и доброты».
Удивительное метро
Сюрпризы московской подземки
Это не первая подобная акция подземки. С 19 марта на стойках «Живое общение» на 18 станциях будущим мамам начали раздавать специальные значки беременным. Они смогут прикрепить его на одежду.
«Первую такую акцию мы проводили в феврале — тогда на стойках «Живое общение» раздали 600 значков. Их разобрали за неделю, поэтому мы решили заказать еще одну партию (тысячу значков) и продлить акцию», — рассказал порталу заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
В свою очередь плакаты напомнят пассажирам метро о социальной ответственности.
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