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Москвичи облюбовали Большую кольцевую линию
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Москвичи облюбовали Большую кольцевую линию 

Мослента 2 часа назад
Фото: Управа района Беговой
Первым участком Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро с момента открытия уже воспользовались 850 тысяч человек. Об этом сообщил глава департамента транспорта столицы Москвы Максим Ликсутов, передает РИА Новости.
«Большой кольцевой линией метро воспользовались более 850 тысяч пассажиров. Пять новых станций — «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк» — открыли чуть больше двух недель назад», — сказал он.
Ликсутов отметил, что самой популярной станцией на линии стал «Деловой центр». Ей воспользовались более 273 тысяч раз. Второй по востребованности стала станция «ЦСКА», которая приняла за это время около 227 тысяч пассажиров. 152 тысячи человек воспользовались станцией «Петровский парк».
Первый участок Большой кольцевой линии открылся 26 февраля. Завершить ее строительство полностью планируется до конца 2022 года. На линии будет 31 станция, протяженность кольца составит почти 70 километров.
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