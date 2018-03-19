Число рабочих мест в ТиНАО может достичь 200 тыс. к концу года

Число рабочих мест в ТиНАО может достичь 200 тыс. к концу 2018 г., сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий столицы со ссылкой на его главу Владимира Жидкина.

«К концу текущего года число рабочих мест в ТиНАО может достичь 200 тыс. На момент присоединения в 2012 г. здесь было 84,5 тыс. рабочих мест, к концу 2017 г. усилиями Москвы было создано 105 тыс. новых мест приложения труда, в 2018 г. планируем дать прибавку еще порядка 10 тыс. рабочих мест», — приводятся в сообщении слова В. Жидкина.

Как отметил В. Жидкин, с 2012 г. более чем в три раза увеличилось количество людей, работающих в сфере логистики, транспорта связи (с 8,7 тыс. до 32,4 тыс.), почти в два раза — в потребительском рынке (с 35,4 тыс. до 68,9 тыс.), также в два раза больше работающих стало в сферах обрабатывающих производств (с 10,9 тыс. до 23,3 тыс.) и социальной сфере (с 12,6 тыс. до 21,4 тыс.). «Но самая активная динамика, — в строительстве, здесь за пять с небольшим лет произошел десятикратный рост — с 2,3 тыс. до 23,6 тыс. новых рабочих мест», — пояснил В. Жидкин.