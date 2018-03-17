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Маршруты двух автобусов в Москве изменятся с субботы
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Маршруты двух автобусов в Москве изменятся с субботы 

РИАМО 17 марта 2018
Фото: РИАМО
С субботы в столице маршрут автобуса №106 изменится из-за строительства метро, также изменится время работы маршрута №928, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«С 17 марта изменится маршрут автобуса № 106. Это связано со строительством транспортно-пересадочного узла возле станции МЦК «Новохохловская», — говорится в сообщении.
Вместо конечной остановки «Новохохловская улица» автобусы будут следовать до станции МЦК «Новохохловская». Новая конечная остановка «Станция „Новохохловская“ появится на разворотной площадке вблизи станции МЦК. Действующие остановки „Эндокринный завод“, „Станция „Новохохловская“ и „Новохохловская улица“ обслуживаться не будут.
Кроме того, с субботы остановка „Метро „Тимирязевская“ для маршрута автобуса М10 по Дмитровскому шоссе при следовании в область будет перенесена на 30 метров вперед и объединится с действующей одноименной остановкой для автобусных маршрутов Т47, Т78, №87 и троллейбуса №56.
“Также изменится время работы маршрута автобуса №928. Автобусы будут отправляться от станции метро „Ховрино“ ежедневно с 05:00 до 23:30, а от станции „Лосиноостровская“ в рабочие дни — с 06:02 до 00:30, в выходные — с 05:58 до 00:30“, — добавляется в материале.
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