На северо-востоке Москвы увеличат площадь строящихся апартаментов

МОСКВА , 19 мар — РИА Недвижимость. Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась с увеличением площади строящегося на Шереметьевской улице комплекса апартаментов, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

Увеличение площади здания, строящегося по адресу: Шереметьевская, 62, строение 1, с 16 тысяч до 19,2 тысячи квадратных метров произойдет за счет технического этажа и подвала, уточняется в пресс-релизе.

По указанному адресу компания «Укрросметалл» строит девятиэтажный комплекс апартаментов «Отражение». Как указывается в проектной декларации застройщика, завершить строительство комплекса стоимостью 1,5 миллиарда рублей планируется в третьем квартале 2018 года.