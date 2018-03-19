Ещё
На северо-востоке Москвы увеличат площадь строящихся апартаментов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На северо-востоке Москвы увеличат площадь строящихся апартаментов 

РИА Недвижимость 4 часа назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 19 мар — РИА Недвижимость. Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась с увеличением площади строящегося на Шереметьевской улице комплекса апартаментов, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Увеличение площади здания, строящегося по адресу: Шереметьевская, 62, строение 1, с 16 тысяч до 19,2 тысячи квадратных метров произойдет за счет технического этажа и подвала, уточняется в пресс-релизе.
По указанному адресу компания «Укрросметалл» строит девятиэтажный комплекс апартаментов «Отражение». Как указывается в проектной декларации застройщика, завершить строительство комплекса стоимостью 1,5 миллиарда рублей планируется в третьем квартале 2018 года.
РИА Недвижимость: последние новости
Павильону "Азербайджанская ССР" на ВДНХ вернут утраченные элементы В Москве в ближайшее время откроют три новые станции метро Москва ищет генподрядчика на новый участок Сокольнической линии метро
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»672
Еще одна страна вышлет российских дипломатов485
ЕС поддержал наказание России137
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина297
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова10
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение